Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi
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Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tam kapanmadan önce sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile giden sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, fena aşka geldi. Sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozları paylaşan Özaslan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yıllar önce yayınladığı videolarla adını duyuran Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene kilolu haliyle gündem olan Özaslan şimdilerde de sevgilisiyle verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

HAVUZDA SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Koronavirüs salgınından dolayı tam kapanmadan önce basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Özaslan, her anını da Instagram hesabından paylaşıyor. Fenomen son olarak sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan'ın "Havuza asla kafasını sokmayanlar el kaldırsın" notuyla paylaştığı pozlara yorum ve beğeni yağdı.

İşte Duygu Özaslan ve sevgilisinin havuz pozları...

Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
SİNYOR ELNİNO: ZERRE KADAR YETENEĞİ OLMAYIP CÜMLELERİN İÇİNE İNGİLİZCE KELİMELER SIKIŞTIRIP FOTOĞRAFLARIN ÜSTÜNDE OYNAYIP GERÇEKLER ORTAYA ÇIKINCA HASTAYIP FALAN DİYE KANDIRAN BİRİSİ YA.ÇOK ÖNEMSEMEYİN
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COVİD 19: Bu kim ? Nerenin fenomeni ? Fenomen ne ? Ne halta yarıyor ?
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