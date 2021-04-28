Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi

Tam kapanmadan önce sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile giden sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, fena aşka geldi. Sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozları paylaşan Özaslan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yıllar önce yayınladığı videolarla adını duyuran Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene kilolu haliyle gündem olan Özaslan şimdilerde de sevgilisiyle verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

HAVUZDA SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Koronavirüs salgınından dolayı tam kapanmadan önce basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Özaslan, her anını da Instagram hesabından paylaşıyor. Fenomen son olarak sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan'ın "Havuza asla kafasını sokmayanlar el kaldırsın" notuyla paylaştığı pozlara yorum ve beğeni yağdı.

İşte Duygu Özaslan ve sevgilisinin havuz pozları...