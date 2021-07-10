Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
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Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Çağla Şıkel ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Çeşme'de tatil yapan çiftin ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÇİFTTEN İLK GÖRÜNTÜ

Magazin Hattı programında, gündeme bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan çiftin ilk görüntüsü ortaya çıktı. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülendi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği de ileri sürüldü.

2 ÇOCUĞU VAR

7 yıl şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında 2 erkek çocuğu var.

HADİSE DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk dedikodusunun ardından Hadise de iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi. İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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