Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimler? Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimler? Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimler? Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yeni sezon dizilerin henüz başlamamasıyla birlikte bazı TV kanallarında yerli ve yabancı filmler yayınlanmaya devam ediyor. Bu filmlerden birisi de Kanal D'de bugün yayınlanacak olan Aşk Tesadüfleri Sever filmi oldu. İzeyiciler, Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne, oyuncuları kimler? Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...

Aşk Tesadüfleri Sever, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı 2010 Türk aşk filmidir. Peki, Aşk Tesadüfleri Sever konusu ne? Aşk Tesadüfleri Sever oyuncu kadrosunda kimler var? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşk Tesadüfleri Sever bugün yani 8 Eylül Çarşamba günü Kanal D'de saat 22:15 'de ekranlara gelecek.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen, 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür ve Deniz'in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. Film, Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarını ziyaret ederek, o yılların unutulmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerinden besleniyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI VE KADROSU

  • Aşk Tesadüfleri Sever Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
  • Aşk Tesadüfleri Sever Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Yiğit Özşener, Ayda Aksel
  • Aşk Tesadüfleri Sever Tür: Romantik
  • Aşk Tesadüfleri Sever Yapım Yılı: 2010
  • Aşk Tesadüfleri Sever Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2011 Cuma
  • Aşk Tesadüfleri Sever Senaryo: Nuran Evren

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCU KADROSU

Mehmet Günsür - Özgür

Belçim Bilgin - Deniz

Altan Erkekli - Yılmaz

Şebnem Sönmez - Neriman

Hüseyin Avni Danyal - Ömer

Ayda Aksel - İnci

Berna Konur - Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener - Burak

Cem Uslu

Simel Aksünger

Altan Sinan Cebecigil Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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