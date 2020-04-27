Aşk Şarkısı filmi fragmanı! Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Aşk Şarkısı filmi fragmanı! Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sadi Celil Cengiz ve Pelin Orhuner'in başrollerinde yer aldığı Aşk Şarkısı filminde; Kaan isimli müzisyen gencin karşılıksız aşkı konu ediliyor. Sevdiği kız Ahsen tarafından reddedilen Kaan, otelde çalışan Rüya'dan yardım alır. Aşk Şarkısı konusu ve oyuncuları...

27.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:54
Aşk Şarkısı filmi fragmanı! Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Aşk Şarkısı filmi, 2019 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Semra Dündar üstleniyor. Ahsen, şöhretle birlikte futbolcu sevgili edinirken, Kaan olanları bir kenara bırakarak Ahsen ile eski günlerine dönmek için üstün bir çaba harcar. Yalnız başına halledemediği umutsuz aşk hikayesinde yardımına otel görevlisi Rüya koşacaktır.

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AŞK ŞARKISI OYUNCULARI

Şöhreti bulan sevgilisi Ahsen tarafından terkedilen Kaan, kız arkadaşını yeniden kazanmak için türlü oyunlar yapar. Tüm gayretine rağmen başarısız olan Kaan'ın tek destekçisi Rüya olacaktır. Aşk şarkısı filminin oyuncu kadrosunda; Sadi Celil Cengiz, Pelin Orhuner, Hande Kaptan, Kadir Polatçı yer alıyor.

AŞK ŞARKISI FİLMİ KONUSU

Kaan, 27-28 yaşlarında besteci, müzisyendir. Ünlü pop yıldızı Ahsen'in erkek arkadaşıdır. Fakat zaman içinde Ahsen şöhret kazandıkça bu ilişkiden ve Kaan'dan sıkılmış, onu aldatmaya başlamıştır. Bundan Kaan'ın haberi yoktur. Ta ki bir stüdyo kaydı esnasında Ahsen'i futbolcu sevgilisiyle telefonda konuşurken yakalayana kadar. Sonrasında Ahsen ile Kaan ayrılırlar ve hemen ardından Ahsen yeni sevgilisiyle tatile çıkar.

Aşk Şarkısı filmi fragmanı! Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Kaan arkadaşı Hakan'dan Ahsen ve sevgilisinin hangi otele gittiklerini öğrenmesini ister. Adresi alan Kaan, yeniden eski günlere dönmek için eski sevgilisi Ahsen'in peşinden kaldıkları otele gider. Bu konuda ona yardım edecek kişi ise otelde kat görevlisi olarak çalışan Rüya'dır. Rüya'nın en büyük hayali ise yarım bıraktığı üniversiteye geri dönüp psikoloji okumaktır.

Aşk Şarkısı filmi fragmanı! Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Aşk acısıyla Ahsen'i geri kazanmak için her türlü yolu deneyen Kaan, türlü komik ve gülünç durumlara kendini sokar. Rüya, Kaan'ın yaptıklarına şahit olur ve bir kızı kazanmanın yolunun bunlar olmadığını belirtir. Rüya Kaan'ın akıl hocalığına başlar ve ona her gün tüyolar verir.

Sonunda Rüya ve Kaan sıkı bir ikili olurlar ve Kaan'ı değiştirip cool, karizma, seksi, çekici bir erkek yapma yoluna girerler. Rüya'nın verdiği taktiklerle değişmeye çalışan Kaan yine çok komik durumlara düşecektir.

Aşk Şarkısı filmi fragmanı! Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Aşk Şarkısı filmi fragmanı! Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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