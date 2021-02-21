Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı

Geçtiğimiz yıla sürpriz aşklarıyla damga vuran Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile baş harflerini dövme yaptırdı. H ve K harfleri arasına kalp koydurarak bileğine dövme yaptıran güzel şarkıcıya aşk sarhoşu yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ayrılıp, ardından aşklarına ikinci şans veren Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden yeni haberler var.

Bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkilerinde evlilik kararı aldıkları konuşulan Hadise ve Kaan çifti paylaşımlarına hız kesmiyor. En son 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "7'den 77'ye sevgililer günümüz kutlu olsun" notuyla birlikte yer aldıkları bir kareyi hayranları ile paylaşan ünlü ikiliden, Hadise çok konuşulacak yeni bir paylaşıma daha imza attı.

KENDİSİNİN VE SEVGİLİSİNİN BAŞ HARFLERİNİ KOLUNA KAZDIRDI

Ünlü güzel, Instagram hesabından dünyaca ünlü bir markanın kıyafetleri ile yeni pozlarını paylaştı. Hayranlarından büyük ilgi gören fotoğraflarındaki bir detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şarkıcı Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile baş harflerini bileğine dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

İşte H ve K harfleri arasına kalp koyulan dövmenin yer aldığı o paylaşım:

KOMBİNİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan dünyaca ünlü markaların kıyafetleri ile sık sık paylaşımlar yapan Hadise, bu kez de Valentino marka kombini ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının 23 bin TL'lik kombiniyle paylaştığı yeni pozları beğeni yağmuruna tutuldu.