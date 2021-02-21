Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı

21.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:13
Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı

Geçtiğimiz yıla sürpriz aşklarıyla damga vuran Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile baş harflerini dövme yaptırdı. H ve K harfleri arasına kalp koydurarak bileğine dövme yaptıran güzel şarkıcıya aşk sarhoşu yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ayrılıp, ardından aşklarına ikinci şans veren Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden yeni haberler var.

Bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkilerinde evlilik kararı aldıkları konuşulan Hadise ve Kaan çifti paylaşımlarına hız kesmiyor. En son 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "7'den 77'ye sevgililer günümüz kutlu olsun" notuyla birlikte yer aldıkları bir kareyi hayranları ile paylaşan ünlü ikiliden, Hadise çok konuşulacak yeni bir paylaşıma daha imza attı.

KENDİSİNİN VE SEVGİLİSİNİN BAŞ HARFLERİNİ KOLUNA KAZDIRDI

Ünlü güzel, Instagram hesabından dünyaca ünlü bir markanın kıyafetleri ile yeni pozlarını paylaştı. Hayranlarından büyük ilgi gören fotoğraflarındaki bir detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şarkıcı Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile baş harflerini bileğine dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

İşte H ve K harfleri arasına kalp koyulan dövmenin yer aldığı o paylaşım:

Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı

KOMBİNİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan dünyaca ünlü markaların kıyafetleri ile sık sık paylaşımlar yapan Hadise, bu kez de Valentino marka kombini ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının 23 bin TL'lik kombiniyle paylaştığı yeni pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı
Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Umut Bulut Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Şehit Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 20:14:35. #1.14#
title