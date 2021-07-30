Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam bölüm bugün mü, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan, Çınar ve Esra'yı baş başa görünce aralarında bir şey var sanır ve hayal kırıklığı içinde orayı terk eder. Esra, Ozan'ın gidişine engel olamaz. Ozan, sırra kadem basmıştır. Herkes onu ararken, Ozan'ı Esra bulur.

Yalçın, tasarladığı akıllı gözlük, Menekşe ve Zümrüt tarafından kırılınca bunalıma girer. Ancak ailesinin de teşvikiyle gözlüğü yeniden yapmaya karar verir. Bunun için, not defterini bulması şarttır. Erten'ler defteri bir türlü bulamazlar. Defterin, Zümrüt'ün elinde olduğundan henüz kimsenin haberi yoktur…

Ozan ve Çağla bir hayır işi için yapacakları fotoğraf çekiminde gelin ve damat olacaklardır. Bu durum Esra'nın hoşuna gitmese de sette çalışmak zorunda kalır. Ancak, yaşanan birtakım aksilikler sette bazı tatlı ve acı sürprizlere neden olacaktır…

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar, Ozan'la aralarında ne olduğu konusunda Esra'nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası'nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla'nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan'a söylerler. Ozan'ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt'ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar'ın Esra'ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar'ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?