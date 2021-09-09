Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 12. Bölüm 2. fragmanı izle!

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ozan'ın Çağla'yla evleneceğini öğrenen Esra büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşamaktadır. Ozan'la konuşup neler olduğunu anlamaya çalıştığında Ozan'ın katı tavrıyla karşılaşır. Tüm bunların üzerine aldığı ani bir kararla kariyerine yeni bir yön veren Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına çıkar fakat gelişen olaylar Esra'nın kendisini uzaklaşmak istediği her şeyin içinde bulmasına neden olur.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

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Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.