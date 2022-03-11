Aşk Mantık İntikam HD izle! Aşk Mantık İntikam 36. son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 36. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full HD izle! Aşk Mantık İntikam 36. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşk Mantık İntikam her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler. Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM HD İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe'nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NE?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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