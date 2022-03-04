Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 35. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak?
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Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV'nin beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 35. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Aşk Mantık İntikam severler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 35. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam 35. bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 35. bölüm ful izle! Aşk Mantık İntikam 35. bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam dizisinin 35. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 35. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam canlı yayın seyret!
AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!
Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yeni bölümün ardından Youtube resmi kanalında yayınlanacak.
Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler. Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?
Ozan, Esra'nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra'yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra'nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır. Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra'ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır. Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa'nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra'yı kararından döndürebilecek midir?
Ana karakterler şöyle:
Burcu Özberk : Esra Erten
İlhan Şen : Ozan Korfalı
Burak Yörük : Çınar Yılmaz
Melisa Döngel : Çağla Yılmaz