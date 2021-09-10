Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 12. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak?

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AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yeni bölümün ardından Youtube resmi kanalında yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan'ın beklenmedik itirafıyla artık herkes, Ozan ve Esra'nın eskiden evli olduğunu öğrenmiştir. Olay anına Çağla ve Çınar'ın annesi Hande de dahil olur. Ozan ve Çağla'nın düğünü için geri sayım başlarken, Hande evliliği ile ilgili tereddütleri olan Çağla'yı Ozan'ı kaybetmemesi için yönlendirir. Esra ise artık olanlardan sonra Ozan'a öfke doludur.

Düğün günü yaklaştıkça Esra'ya olan aşkını içinden bir türlü atamayan Ozan, içten içe bu düğünün gerçekleşmesini istemez ancak Esra'yla yüzleşmekten ve konuşmaktan da kaçınır. Zeyno ve Musa birbirlerini deli gibi seven ikilinin mutsuz olmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Zeyno, düğünün başlamasına saatler kala Ozan'ın karşısına çıkar ve hiç bilmediği acı gerçeği anlatır. Esra ile yüzleşen Ozan, verdiği sözü tutup Çağla ile evlenecek midir?

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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