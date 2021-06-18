Aşk Mantık İntikam canlı izle! FOX Aşk Mantık İntikam 1. bölüm izle! Aşk Mantık İntikam ilk bölüm fragmanı izle!

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Ekranları sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor.Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Aşk Mantık İntikam canlı izle! araştırıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam full HD canlı izle! Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 1. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam ilk bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM İLK BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan'ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir…

AŞK MANTIK İNTİKAM İLK BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM FOX TV CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!