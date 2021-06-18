Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk hakkında şaşırtan gerçek!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 'Aşk Mantık İntikam' adlı diziyle ekranlara dönüş yaptı. Sosyal medyada sık sık eski görüntüsüyle gündeme gelen Burcu Özberk, daha önce hiç estetik operasyon geçirdi mi? Güzel oyuncu açıkladı...

FOX TV'nin yeni dizisi 'Aşk Mantık İntikam'la sevenlerinin karşısına çıkan Burcu Özberk, bu kez dış görünüşüyle gündeme geldi.

Sosyal medyada bazı hesaplar Burcu Özberk'in eski fotoğraflarını paylaşıp, ünlü ismin geçmiş yıllarda estetik operasyon geçirdiğini iddia etti.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Güzel oyuncu, çıkan estetik haberlerini yalanladı. Özberk, "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok. Neden böyle haberler yapılıyor hiç bilmiyorum." dedi.

Özberk, "Estetiğe karşı mısınız?" sorusuna ise, "Ufak dokunuşlar yapılabilir, herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın." cevabını verdi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Esra karakterini canlandırıyor.

Kaynak: Snob Magazin