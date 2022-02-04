Aşk Mantık İntikam 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 31. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 31. bölümün ardından 32. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efe'nin şirkete getirdiği yeni müşteri, Esra ve Ozan'ın kıyasıya bir rekabete girmesine neden olur. Bu rekabet sırasında Efe, Esra'nın yanında yer alır. Bu durum Ozan'ı çileden çıkartır. Yaşadıkları yüzleşme sonrasında Rüya'nın söylediği bazı yalanlar ortaya çıkacaktır.

Rüya ise Esra ve Ozan arasındaki rekabet sırasında, Ozan'ın Esra'yı ne kadar kıskandığını fark eder. Ozan Esra'ya hala çok güçlü duygular beslemektedir. Rüya için Esra'yı ortadan kaldırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunun için yine Barış'ı kullanır. Esra ve Ozan adım adım, Rüya'nın hazırladığı tehlikeli plana doğru yaklaşmaktayken Ozan'ın beklenmedik hamlesi her şeyi değiştirir.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya'nın, Ozan'ın hayatına daha fazla dahil olabilmek için söylediği yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar. Esra'nın İngiltere'den tanıdığı Efe'nin Milenyumsoft'a gelmesi ise Ozan ve Esra'nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır. Suç ortağı Barış'ın başı, borç aldığı kişilerle derde girince Rüya'ya tehlikeli bir oyun oynama teklifinde bulunur. Fakat bu oyun hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlanır…

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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