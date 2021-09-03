Aşk Mantık İntikam 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 11. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 12. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Aşk Mantık İntikam 12. bölüm fragmanı çıktı mı? 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Aşk Mantık İntikam 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 11. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...

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AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 11. bölümün ardından 12. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Aşk Mantık İntikam 12. bölüm fragmanı yayınlandı!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan'ın Çağla'yla evleneceğini öğrenen Esra büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşamaktadır. Ozan'la konuşup neler olduğunu anlamaya çalıştığında Ozan'ın katı tavrıyla karşılaşır. Tüm bunların üzerine aldığı ani bir kararla kariyerine yeni bir yön veren Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına çıkar fakat gelişen olaylar Esra'nın kendisini uzaklaşmak istediği her şeyin içinde bulmasına neden olur.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz