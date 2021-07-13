Aşk-ı Memnu Sedef kimdir? Burcu Kutluk kimdir? Burcu Kutluk kaç yaşında, nereli?
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Aşk-ı Memnu Sedef kimdir? Burcu Kutluk kimdir? Burcu Kutluk kaç yaşında, nereli?

Aşk-ı Memnu Sedef kimdir? Burcu Kutluk kimdir? Burcu Kutluk kaç yaşında, nereli?
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Gündüz tekrarları yayınlanan diziler arasında Aşkı Memnu yer almaktadır. Dizide yer alan karakterlerden biri olan Burcu Kutluk merak konusu oldu. Aşkı- Memnu dizisinde Nihal ve Behlül arasında krize neden olan Sedef karakterine hayat vermişti. Peki, Aşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir? Aşk-ı Memnu Sedef kimdir? Burcu Kutluk kimdir? Burcu Kutluk kaç yaşında, nereli? Burcu Kutluk hayatı ve biyografisi nedir? Burcu Kutluk mesleği nedir?

Gündüz tekrarları yayınlanan diziler arasında Aşkı Memnu yer almaktadır. Dizide yer alan karakterlerden biri olan Burcu Kutluk merak konusu oldu. Aşkı- Memnu dizisinde Nihal ve Behlül arasında krize neden olan Sedef karakterine hayat vermişti. Peki, Aşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir? Aşk-ı Memnu Sedef kimdir? Burcu Kutluk kimdir? Burcu Kutluk kaç yaşında, nereli? Burcu Kutluk hayatı ve biyografisi nedir? Burcu Kutluk mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

AŞK-I MEMNU SEDEF KİMDİR?

Aşkı- Memnu dizisinde Nihal ve Behlül arasında krize neden olan Sedef karakterine hayat vermişti.

BURCU KUTLUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1998-1999 yılındaBest Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World Dünya Zerafet güzeli seçildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünde okudu. Üniversite hayatı boyunca yurt içinde ve yurt dışında önde gelen moda evlerine ve dergilerine modellik yaptı. Burcu Kutluk ilk oyunculuk deneyimi Asmalı Konak dizisiyle yaşadı ancak Aşkı-Memnu dizisindeki Sedef karakterleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Burcu Kutluk, uzun yıllar yürüttüğü modellik kariyerine ara verip bir süre Hindistan'da yaşadı ve yoga ile ilgilendi. Lakshmi isimli bir kimono markası bulunan model sunuculuğun yanı sıra özel defilelerde de podyuma çıkıyor.

4 Ocak 2016 Yönetmen Bora Tarhan ile nikah masasına oturdu, çiftin bir kızı var.

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Aşk-ı Memnu Sedef kimdir? Burcu Kutluk kimdir? Burcu Kutluk kaç yaşında, nereli? - Haberler
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