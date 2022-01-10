Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili o gerçeği gazeteci Arif Hür açıkladı

Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle sık sık gündeme geliyor.

O KİTABIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Aşk-ı Memnu'nun 19. bölümünde Bihter'in ( Beren Saat ) elinde tuttuğu J.R.R. Tolkien'in yazdığı 'Hurin'in Çocukları' adlı kitapta, Aşk-ı Memnu'da olduğu gibi yasak ilişki yaşandığı ve kadın karakterin eserinden sonunda intihar ettiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Gazeteci Arif Hür, yeni yazısında sosyal medyayı sallayan bu iddiaya açıklık getirdi.

İşte gazeteci Arif Hür'ün o yazısı:

"Bu iddia periyodik olarak yılda 1-2 kere mutlaka gündeme geliyor. Bir sosyal medya kullanıcısının iddia ettiği bu olay tam olarak gerçeği yansıtmıyor. 'Hurin'in Çocukları'nda Turin ve Nienor adındaki iki kardeş yasak ilişki yaşıyor. Ancak ejderha Glaurung'un büyüsü altında oldukları için kardeş olduklarını bilmiyorlar.

Glaurung ölüp büyü bozulunca kardeş olduklarını fark ediyorlar. Sonrasında her ikisi de intihar ediyor. Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Bihter ( Beren Saat ) karakterleri ise en başından beri akraba olduklarının bilincinde" ifadelerini kullandı.

"KİTAP BEHLÜL'E AİT"

Sözlerini sürdüren Arif Hür, "Zaten kitap Behlül'e ait. Bihter, Behlül'ün odasına girip eşyalarını karıştırdığında kitaba da göz ucuyla bakıyor." dedi.

BİHTER ZİYAGİL KİMDİR?

Bihter Ziyagil, Halid Ziya Uşaklıgil'in romantik drama romanından uyarlanan aynı adlı Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteridir.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır. Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.) Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle de Courton (Deniz),Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

Kaynak: Snob Magazin - Arif Hür