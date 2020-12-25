"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi
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"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi

25.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:21

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açarak takipçilerini şaşırtan güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Siyah mini elbisesiyle poz veren Merve Boluğur'un paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde takipçilerine bir sürpriz yaparak YouTube kanalı açtığını duyurmuştu. Özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen güzel oyuncunun kanalında yayınladığı ilk teaser'da aşk üzerine tavsiyelerde bulunması üzerine takipçileri "Merve Boluğur aşk doktoru oldu" yorumunda bulunmuştu.

İlk videosu hayranlarından binlerce beğeni ve yorum alan Boluğur, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

İşte Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

'Aşk doktoru' Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi
'Aşk doktoru' Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi
'Aşk doktoru' Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi
Haber Yorumları (6)
KENDINE GEL BACIM: Ne oluyor bu kadına efendi biriydi şimdi uçtukça uçmuş ucubeye dönmüş
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SNAYPIR: hayırdır bu sıralar rol talebi yok heralde
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YORUMYOK: AMAÇ NEDİR GALERİ GİBİ HAYIRDIR?
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 20:12:07. #1.15#
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