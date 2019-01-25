Aşk Cinayetinde 7 Kişiye Müebbet Hapis Cezası

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, Orhan Pala'nın (22), iddiaya göre aşk yaşadığı kadının kocası ve yakınları tarafından öldürülmesiyle ilgili 7 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy yakınlarında 2017 yılında meydana gelen olayda Torbalı'da yaşayan S.D., iddiaya göre bir süre önce akrabası Orhan Pala ile yakınlaştı. Bunun üzerine Pala ile S.D. birlikte kaçmaya karar verdi. Durumu öğrenen Seracettin D. eşine şiddet uyguladı. S.D. ve Pala, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınarak can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Emniyetten ayrılan S.D. ve Pala'ya aynı gün Nazarköy yakınlarında Seracettin Duman'nin yakınları saldırdı. Saldırıya uğrayan S.D. ve Pala çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan S.D. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Soruşturma başlatan jandarma, olaya karışan Seracettin Duman ile akrabaları Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakot'u gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandıktan sonra haklarında 'töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Seracettin Duman ile akrabaları Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakot ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Seracettin D., suçsuz olduğunu öne sürerek Orhan Pala'nın öldürülmesi emrini vermediğini söyledi. Sanıklardan Cüneyt Duman ise "Olay, Orhan Pala'nın bana küfretmesiyle aniden oldu" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Seracettin Duman, Giyasettin Duman ve Mehmet Karakot'a, Pala'nın töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürülmesini azmettirme suçundan müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Cüneyt Duman, Maşallah Duman, Hüseyin Duman ve Yılmaz Duman'a ise Pala'yı iştirak halinde töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, S.D.'nin yaralanmasıyla ilgili de tüm sanıkları 10 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

- İzmir

Kaynak: DHA