Aşk belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi

Bir süredir Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına dizi çekimlerinden bahseden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

"ADANA'YA ÇOK ALIŞTIM"

Haber türk'te yer alan habere göre, partneri Burak Deniz'le iyi anlaştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım" dedi. Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki sorulara sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, teşekkür ederek aracına bindi.

AŞK BELGELENDİ

Güzel oyuncu, Rumeli Hisarı'ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı Umut Evirgen'in aracında görüntülendi. Etiler'de bulunan evine giden ve çıkan aşk haberler iyle ilgili hiçbir zaman konuşmayan ünlü oyuncu ile Umut Evirgen'in aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.

EVİRGEN: SERENAY'LA SEVGİLİYİZ

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz kasım ayında bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

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