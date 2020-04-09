Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu
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Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dizi, Magazin, Güncel

Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu

Aşk 101 dizisi 'Love 101' adıyla Netflix üzerinden yayımlanmayı bekliyor. Romantik, komedi, gençlik dizisi türünde hazırlanan dizi, Netflix'in üçüncü yerli çalışması oldu. Bir grup gencin, öğretmenleri için giriştikleri oyunu konu edinen Aşk 101 dizisi oyuncu kadrosu haberimizde. Diğer yandan Aşk 101 dizisi fragmanı da yayımlandı. Aşk 101 izle...

09.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:53

Aşk 101 dizisi başrollerinde Kubilay Aka, Pınar Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yer alıyor. Duygusal dizi Aşk 101, koronavirüs nedeniyle eve kapanan diziseverler için Nisan ayında Netflix'te olacak. Aşkı, beklenmedik şekilde keşfeden gençlerin duygu dolu maceraları ekrana gelecek. Okul müdürünün tepkisiyle karşılaşan Kerem, Osman ve Sinan okulda kalablecek mi?

Love 101 izle...

AŞK 101 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Netflix'in üçüncü yerli yapımı Love 101 gençlik dizisi kategorisinde izleyen karşısında olacak. Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin başrolde buulunduğu Aşk 101, 1. sezonu 24 Nisan'da Netflix'te yer alacak.

Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu

AŞK 101 DİZİSİ KONUSU

1990'lar Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olmasını sağlamaya çalışır. Fakat aşkın o kadar hafife alınır bir yanı yoktur. Peki, gençler öğretmenlerini aşık edebilecek mi? Öğretmenleri okulda kalacak mı?

Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu

Dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek amacıyla kolları sıvarlar, asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu

AŞK 101 OYUNCULARI

Nisan 24'de sevenleri karşısına çıkmaya hazırlanan Love 101, dizisi yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenirken, senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme aldı. Dizinin kadrosunda yer alan isimler:

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Bade İşçil –

Müfit Kayacan – Necdet

Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu
Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu
Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu

Haberin Videosu:

Netflix'de Aşk 101 dizisi ne zaman başlıyor? Aşk 101 dizisi oyuncuları kim? Aşk 101 konusu
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