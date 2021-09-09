Aşk 101 2. sezon final fragmanı izle! Aşk 101 2. sezon resmi fragmanı izle!

Netflix'in sevilen gençlik dizilerinden Aşk 101'in 2. sezon final fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Pınar Deniz yer aldığı Aşk 101 dizisi ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Yayın tarihinin açıklanmasının ardından dizinin final fragmanı da yayınlandı. Peki, Aşk 101 2. sezon final fragmanı izle! Aşk 101 2. sezon resmi fragmanı izle! Aşk 101 ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen gençlik dizilerinden Aşk 101'in 2. sezon final fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Pınar Deniz yer aldığı Aşk 101 dizisi ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Yayın tarihinin açıklanmasının ardından dizinin final fragmanı da yayınlandı. Peki, Aşk 101 2. sezon final fragmanı izle! Aşk 101 2. sezon resmi fragmanı izle! Aşk 101 ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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AŞK 101 DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Aşk 101'in ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin ikinci sezonu 30 Eylül'de Netflix'te gösterime girecek.

AŞK 101 DİZİSİ KONUSU NE?

90'lı yıllarda geçen Aşk 101, bir grup liseli gencin aşk, arkadaşlık ve okul maceralarını anlatıyor. Dizinin ilk sezonu yurt dışında Love 101 adıyla yayınlandı ve Güney Amerika ülkelerinde büyük ilgi gördü.

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Alina Boz, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı ve Kaan Urgancıoğlu rol alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katkısız oturuyor.

AŞK 101 DİZİSİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.