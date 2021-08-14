Aşıyı reddetti, hastalığa yakalandıktan sonra aşı olmaya davet etti

Aşıyı reddetti, hastalığa yakalandıktan sonra aşı olmaya davet etti Kayseri'de aşıyı reddeden 91 yaşındaki vatandaş, koronavirüs geçirdikten sonra herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşıyı reddetti, hastalığa yakalandıktan sonra aşı olmaya davet etti

KAYSERİ - Kayseri'de aşıyı reddeden 91 yaşındaki vatandaş, koronavirüs geçirdikten sonra herkesi aşı olmaya davet etti.

Kayseri'de mavi haritaya geçiş için sağlık ekipleri özverili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları kapı kapı dolaşıp vatandaşları ikna ediyor. Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesinde yaşayan 91 yaşındaki Seyit Mehmet, sağlık ekipleri tarafından ikna edildikten sonra evinde aşısını yaptırdı. Aşı ikna ekibinden Felahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alpay Onuk ve Hastane Müdürü Murat Altıntop, 91 yaşındaki Seyit Mehmet ile bir süre konuştuktan sonra ikna etti ve evinde aşısını yaptırdı. Mehmet, aşı sonrası sağlık teşkilatına teşekkür ederek; "Ben hastalığa yakalanmadan önce sağlıkçılarımız beni ikna etmeye çalıştılar. Ama ben aşımı olmadım ve koronavirüse yakalandım. Hastanede tedavi olduktan sonra çıktım. Aşımı yaptırmam için sağlıkçılarımız Allah razı olsun tekrar kapımı çaldılar. Ben de aşımı oldum. Devletimiz var olsun. Ayağıma kadar gelip aşımı yaptılar. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut