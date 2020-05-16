Asistanında koronavirüs çıkan İvanka Trump'tan maske önlemi ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Ivanka'nın maskeli gezdiği görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Ivanka'nın maskeli gezdiği görüntülendi.

Salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de (Covid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump 28 Nisan'dan sonra ilk kez ABD'nin Maryland eyaletindeki bir üretim merkezini ziyareti sırasında görüntülendi. İvanka Trump'ın asistanında geçtiğimiz hafta tespit edilen koronavirüs vakasından sonra önlem alarak siyah maske takması dikkat çekti. Siyah maskesinin üzerine ABD bayrağı rozeti takan Ivanka Trump, üretim merkezini ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

KİŞİSEL ASİSTANINDA KORONAVİRÜS ÇIKMIŞTI

Mayıs ayı başında Ivanka Trump'ın kişisel asistanında virüs tespit edilmiş, ardından Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'a da testler uygulandığı ve sonuçların negatif olduğu belirtilmişti.

DONALD TRUMP MASKE TAKMIYOR

Öte yandan Amerikan Başkanı Donald Trump, salgına rağmen seyahatlerine devam ediyor. Dün Pensilvanya'daki bir tıbbi malzeme fabrikasını dolaşan Amerikan Başkanı'nı görmek isteyen yüzlerce kişi, sosyal mesafe kuralına uymadı. Donald Trump da bir kez daha maskesiz dolaştı.

Kaynak: DHA