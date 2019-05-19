Asırlık Nazire Nine 100. Yaş Pastasını Vali ile Birlikte Kesti

Karabük'te 1919 yılında dünyaya gelen Nazire Baş, 100. yaş günü pastasını Vali Fuat Gürel ile birlikte kesti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcı olan 1919 yılında dünyaya gelen Nazire Baş'ta 100. yılı pasta keserek kutladı. Karabük'ün 75. Yıl Mahallesi'nde 80 yaşındaki oğlu Kemal Baş ile birlikte yaşayan Nazire Baş'ı evinde ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, asırlık nineye çiçek vererek elini öptü. Yaşına rağmen dinç ve kuvvetli bir hafızaya sahip olan Nazire nine, Vali Gürel'in getirdiği yaş pastanın mumlarını tek hamlede üfleyerek söndürdü.

Milli mücadelenin başlangıcı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının da 100. yılını kutladıklarını ifade eden Vali Gürel, "Nazire teyzemizin de 1919 doğumlu olduğunu ve bu günlerde 100. yaşına gireceğini birkaç ay önce ziyarette öğrenmiştik. Biz de o ziyaretimizde kendisine Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelemizin başlangıcının 100. yılı ile birlikte doğum gününü kutlayacağız demiştik. Biz aslında Nazire teyzemizin duasına talibiz. Onların duasıyla aslında bu ülke belalardan, sıkıntılardan uzak kalıyor. Bizler de memleketin yöneticileri olarak Nazire teyzemizin duasına talibiz. Teyzelerimizin duaları devam ettiği müddetçe ülkemiz payidar kalacaktır. Türk milleti hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır. İnşallah bundan sonra kalmaz, payidar kalarak, güçlenerek yoluna devam edecek" dedi.

Kendisine Atatürk'ü hatırlayıp hatırlamadığı sorulan Nazire nine, "Hatırlamıyorum ama Ankara'dan bize gelen amcamın kızı, 'Yolda önünüze gelse herkesin içinde Atatürk'ü bilirsiniz' dedi. Ondan sonra Atatürk zaten gitti. Eskiden törenlere çok giderdik. Amcamın eşi bizi hep getirirdi, annem getirmezdi. Kışlada yapılırdı törenler ve çok güzel olurdu" dedi.

Vali Gürel'in 100 yaşına kadar nasıl beslendiğini sorduğu Nazire nine esprili bir dille "Beslenmem herkesin yediğinden" diyerek cevap verirken, yakınları ise her şeye pozitif bakarak olumlu düşündüğünü kaydetti.

Nazire nine, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA