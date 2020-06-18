Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi
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Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi

Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi Tunceli'de bulunan tarihi kaya mezarlarının olduğu ve zaman zaman definecilerin zarar verdiği 10 dönümlük alanın sit alanı ilan edilerek korunması istendi.

18.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:26

Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi

TUNCELİ - Tunceli'de bulunan tarihi kaya mezarlarının olduğu ve zaman zaman definecilerin zarar verdiği 10 dönümlük alanın sit alanı ilan edilerek korunması istendi.

Türkiye'de sadece Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve 18'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen lahit ve atbaşı mezarları, zaman zaman kaçak kazılar sonucu tahrip edildi. Mezar taşlarının üzerinde bulunan silah, müzik ve tarımsal aletli desenler döneme ait insanların özelliklerini yansıtması dikkat çekerken, köy sakinleri, bölgenin sit alanı ilan edilip koruma altına alınmasını istedi.

Mezarların uzun süredir hazine avcıları tarafından tahrip edildiğini belirten Köy Muhtarı Engin Karataş " Tarihi mezarlarımız var köyümüzde. Bu mezarların aslı yüzyıllar hatta bin yıllar öncesine dayanıyor. Bunların korunmasını ve bölgenin sit ilan edilmesini ediyoruz. 10 dönümlük bir alanda mezarlar var buraya bir çok turist ve araştırmacı geliyor. Atbaşı mezar taşı, defineciler kırıp baş kısmını götürmüşler. Bu tarihi mezarlarımız yok oluyor" dedi.

Bölgenin sit alanı ilan edilmesini isteyen köy sakinlerinden Birsen Adıgüzel ise" Burası çok eski bir tarihi bir mezarlık çoğu mezarlık gördüğünüz gibi kırılmış dökülmüş. At başı mezarlık var ama bölgemizde genelde koç başı mezarlıklar mevcuttu. Buranın sit alanı edilmesini istiyoruz. Mezar taşlarını incelediğimizde kültürel eşyaları, bağlama, matara, kılıç gibi simgeler var"ifadelerini kullandı.

Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi

Kaynak: İHA

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