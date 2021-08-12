ASIRLIK ÇINARLAR YÜRÜYEN KÖŞKTE BULUŞTU

ASIRLIK ÇINARLAR YÜRÜYEN KÖŞKTE BULUŞTUYalova Belediyesi, huzurevi sakinleriyle Yürüyen Köşk'te büyüklerimizin moral ve motivasyonları için düzenlenen güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

ASIRLIK ÇINARLAR YÜRÜYEN KÖŞKTE BULUŞTU

Yalova Belediyesi, huzurevi sakinleriyle Yürüyen Köşk'te büyüklerimizin moral ve motivasyonları için düzenlenen güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile yaşlıların katılımıyla huzurevi sakinleriyle güzel bir gün geçirildi. Asırlık çınarlar, Yürüyen Köşk'te unutulmaz ve renkli anlar yaşadı. Yaşlıları Sadece Özel Günlerde Değil Her Gün Hatırlıyoruz

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un selamlarını ileterek huzurevi sakinleriyle konuşan Başkan Yardımcısı Fatih Şahin; "Böyle güzel bir organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Asırlık çınar sizleri, Yalovamızın sembolü Yürüyen Köşk'te konuk ettik. Sizleri sadece bir gün değil, her gün önemsediğimizi bilmenizi isterim. Pandemi döneminde doğum günü kutlaması yapamayan büyüklerimiz var. Sizlere bir sürpriz yaparak doğum günlerinizi kutlamak istedik. Siz değerli büyüklerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi. Program sonunda huzurevi sakinleri ve yöneticiler, Yürüyen Köşk önünde günün anlam ve önemine istinaden toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Habermetre