Asırlık at arabacılık can çekişiyor

Bir zamanların nakliye aracı şimdilerde ilgi görmüyor Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 80'li yıllarda altın çağını yaşayan at arabacılar yeterli müşteri bulamadıkları için zor günler yaşıyor.