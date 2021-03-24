Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi
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Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi

24.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:01

Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köy yolunda aşırı yağış sonucu göçük ve derin çatlaklar meydana geldi.

Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köy yolunda aşırı yağış sonucu göçük ve derin çatlaklar meydana geldi.

Karaağıl köy yolunun eski mezarlık mevkiinde yaklaşık 20 metre uzunluğunda göçük ve derin çatlaklar oluştu. Göçük olan alanda gerekli önlemler alınırken, göçüğün yanından alternatif yol açıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Şen göçük meydana gelen yolda incelemelerde bulundu.

Karaağıl köy yolunda iki yıl önce onarım yapıldığını söyleyen İlçe Başkanı Ali Var, " Yolda yoğun yağış sonucu göçük meydana geldi. Göçük alanında gerekli önlemler alınarak iş makinesiyle alternatif yol açılmıştır. Yolun durumu Özel İdare ekiplerine bildirildi. Kütahya İl Özel İdare ekiplerince yoldaki göçük tamir edilip, en yakın sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Yolun trafiğe kapanması söz konusu değildir. Vatandaşımız hiçbir şekilde endişeye kapılmasın, açmış olduğumuz alternatif yolu kullanarak köylerine rahatlıkla gidip gelebilirler" dedi.

Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi
Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi
Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi
Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi
Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY

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