Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi

Toplanan grubun pankartlar ile yürümesi Toplanan grubun slogan atması Toplanan gruba polisin müdahalesi Gözaltına alınan göstericiler Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekte direndiği bina polis müdahalesiyle tahliye edildi.