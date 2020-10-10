Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi
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Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi

10.10.2020 08:10 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:15

Toplanan grubun pankartlar ile yürümesi Toplanan grubun slogan atması Toplanan gruba polisin müdahalesi Gözaltına alınan göstericiler Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekte direndiği bina polis müdahalesiyle tahliye edildi.

Toplanan grubun pankartlar ile yürümesi

Toplanan grubun slogan atması

Toplanan gruba polisin müdahalesi

Gözaltına alınan göstericiler Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekte direndiği bina polis müdahalesiyle tahliye edildi. Liebigstrasse'deki binanın tahliyesinin ardından yüzlerce kişi binanın tahliye edilmesini protesto etti. Şehir merkezindeki Monbijou Park'ta toplanan grup yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Grup ve polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi
Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi
Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi
Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 08:15:15. #1.15#
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