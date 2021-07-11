Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü

Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | Güncel

Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü Sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sahilde uyuyan vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla denize giriyor Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller geceleri de sıcaktan...

Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü

Sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

Sahilde uyuyan vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla denize giriyor

ANTALYA - Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor. Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor.Sahilde uyuyan insan kalabalığı dikkat çekiyor.

Termometrelerin zaman zaman 43 dereceyi gösterdiği Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Havaların ısınması ile evlerde uyuyamadıklarını belirten vatandaşlar, sahilde uyumayı tercih etti. Kimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu. Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar ise gözlerini açar açmaz denize girdi. Sahilde uyumak için gelen insan yoğunluğu ise dikkat çekti.

"Evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz"

Arkadaşları ile birlikte sıcaktan bunalıp Konyaaltı Sahili'ne yatmaya gelen Şeref Delen, "Hava çok sıcak, evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz, burada yatmayı tercih ediyoruz. Sahil çok kalabalık, buraya yatmaya gelen yerli, yabancı çok insan var" diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz"

Döşemealtı ilçesinden Konyaaltı'na uyumaya gelen Emre Özçelik, "Evlerimiz çok sıcak. Döşemaltı'nda olmasına rağmen evim çok sıcak. Buraya geliyoruz, bir masrafta yapmıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz, serin bir havada yatmaya çalışıyoruz. Sivrisinek olmuyor, daha rahat yatıyoruz. 8 kişi geldik. Havlu ve battaniye serip yatıyoruz burada" şeklinde konuştu.

Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Kartal Tibet Petek Dinçöz Burak Özçivit
Spor Balotelli Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 09:01:36. #1.14#

title