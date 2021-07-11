Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü

Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü Sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sahilde uyuyan vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla denize giriyor Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller geceleri de sıcaktan...

Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü

Sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

Sahilde uyuyan vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla denize giriyor

ANTALYA - Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor. Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor.Sahilde uyuyan insan kalabalığı dikkat çekiyor.

Termometrelerin zaman zaman 43 dereceyi gösterdiği Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Havaların ısınması ile evlerde uyuyamadıklarını belirten vatandaşlar, sahilde uyumayı tercih etti. Kimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu. Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar ise gözlerini açar açmaz denize girdi. Sahilde uyumak için gelen insan yoğunluğu ise dikkat çekti.

"Evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz"

Arkadaşları ile birlikte sıcaktan bunalıp Konyaaltı Sahili'ne yatmaya gelen Şeref Delen, "Hava çok sıcak, evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz, burada yatmayı tercih ediyoruz. Sahil çok kalabalık, buraya yatmaya gelen yerli, yabancı çok insan var" diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz"

Döşemealtı ilçesinden Konyaaltı'na uyumaya gelen Emre Özçelik, "Evlerimiz çok sıcak. Döşemaltı'nda olmasına rağmen evim çok sıcak. Buraya geliyoruz, bir masrafta yapmıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz, serin bir havada yatmaya çalışıyoruz. Sivrisinek olmuyor, daha rahat yatıyoruz. 8 kişi geldik. Havlu ve battaniye serip yatıyoruz burada" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk