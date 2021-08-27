Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor
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Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Haberler | Güncel

Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor Uzman Veteriner Hekimler, aşırı sıcaklar çiftlik hayvanlarının sıcaklık stresinden süt verimi ve sağlığını direkt olarak olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor

MALATYA - Uzman Veteriner Hekimler, aşırı sıcaklar çiftlik hayvanlarının sıcaklık stresinden süt verimi ve sağlığını direkt olarak olumsuz etkilediğini vurguluyor. Aşırı sıcakta hayvanların cereyanda kalmamaları da önerildi.

Malatya'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonunda daha da artacağı belirtilen hava sıcaklığı insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, sıcak havaların hayvanların stresini arttırıp, verimini de düşürdüğünü vurguladı. Doğan, "Aşırı sıcaklar, çiftlik performansında negatif etkilere neden olur. Bunlar süt veriminde, üreme performansında düşüş gibi önemli etkiler olarak sayılabilir. Bu yüzden inekleri sıcaklık stresinden korumak için birtakım önlemler almak gerekir. Bu önlemleri, sulukların temiz ve hayvanların ulaşabilecekleri şekilde konumlandırılması, hayvanların serinleyebilmesi için havalandırma sisteminin uygun olması, gerektiğinde fanlarla mekanik havalandırma ve belli sürelerde otomatik devreye giren banyo sistemi bir takım önlemler olarak sıralanabilir. Unutulmaması gereken bir husus da hayvanın cereyanda kalmamasıdır" dedi.

Sokak hayvanlarına da dikkat

Ayrıca yaz aylarında aşırı sıcakların, sokaklarda yaşayan hayvanların da suya ve yiyeceğe ulaşmasında zorluklar meydana getirdiğini belirten Veteriner Hekim Doğan, bazı basit önlemlerle minik dostlara faydalı olunabileceğine dikkat çekti. Doğan, "Bir 5 litrelik pet şişe bile faydalı olur. Alttan 4 parmak seviyesinde keserek temiz su ve kuru mama koyup ulaşabilecekleri bir yere bırakabiliriz. Yemek artıkları sıcaklarda çok çabuk bozulur. Hayvanların hastalanmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden kuru mamayı tercih etmemizde fayda var" diye konuştu.

(SD-NA-LO-Y)

Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor
Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor
Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor
Aşırı sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez

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