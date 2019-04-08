Aşırı Sağcı Fransız Lider Marine Le Pen Euronews'e Konuştu: Farklılıklar İçinde Birlik İstiyoruz

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı Marine Le Pen Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandalye sayısını artırmayı hedefliyor. İtalya'nın yine aşırı sağcı liderlerinden Başbakan Matteo Salvini ile ittifaka girmeye hazırlanan Le Pen AP'de yeni bir 'süpergrup' oluşturma hedefinde.

euronews'e verdiği özel röportajda aşırı sağcı lider, Salvini'nin diğer rakip bloklardan milletvekillerini kendilerine çekmekle görevlendirildiğini açıkladı:

"Matteo Salvini'den Avrupa başkentlerine gitmesini ve yeni müttefikler bulmasını istedik. Sandalye sayımızı artıracağımız kesin. Fakat genişlemek de istiyoruz. Bunu da saklamıyorum. Hedefimiz uluslarını korumak isteyen herkesi bir araya getirerek çok büyük bir grup oluşturmak.

Le Pen İspanya'da oluşan Vox gibi parti ittifaklarının ise Avrupa'nın değerlerini yıktığını kabul etmiyor:

"Bence İspanyollar kendi haklarında kendileri karar vermeli. Ve eğer Vox büyük bir seçim başarısına imza atıyorsa bunun nedeni büyük ihtimalle söylediklerinin İspanyol halkının endişeleri ile örtüşmesi. İspanya'nın içişlerine karışmak istemiyorum, ki bence Avrupa Birliği'nin sorunu da burada. Zira günün sonunda tüm ülkelere tek bir model kabul ettirmeye çalışıyor. Bunu tekrar söylediğim için kusura bakmayın ama hepimiz farklıyız, farklı kültür ve tarihe sahibiz. Ortak bir Avrupa kültürüne sahip olduğumuz şüphe götürmez. Fakat hepimizin kendine has çizgileri ve kimlikleri var. Bazen ekonomik kimliklerde bile zayıf ve güçlü noktalar olabilir. Bu da çok normal. "Farklılık içinde birlik" diyoruz. Peki şu anda herkesin aynı tabaktan yemesini isteyen Avrupa Birliği'nin farklılık neresinde bulunuyor?"

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Fransız lider hedefinin mayıstaki seçimlerde Fransa'dan lider çıkmak olduğunu dile getiriyor. Partisi 2014'te oyların yüzde 25'ini elde etmişti.

"Fransız siyaseti şu anda biraz farklı. Fazladan bir parti var. Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi. İki nedenden dolayı bu partiyi bitirmeyi her şeyden çok istiyorum. İlk nedenim açıkçası Avrupa. Çok büyük bir grubun parçası olmak istiyoruz ve çöken ve iflas eden Avrupa Birliği'ne karşı durmak istiyoruz. Bunun yanında bir de ulusal bir neden var. Emmanuel Macron'un görev süresinin yarısına ulaştığı bir dönemde yenilgiye uğratılması çok önemli. Böylelikle ona gönderilecek mesaj, görevinin ikinci yarısına ilki gibi başlamasını engelleyecektir. Euronews.com'da Görüntüle