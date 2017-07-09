Aşırı Kilo Veren İrem Derici, Tedavi Görmeye Başladı

Bir süre önce İrem Derici, verdiği kilolarıyla haklı bir mutluluk yaşıyordu. Ama son zamanda görünen, işin kilo vermekten çıkıp sağlığı tehdit edici bir zayıflığa doğru gittiği.

HALSİZLİK, YORGUNLUK VE KARIN AĞRISI

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan ve olayın detaylarına yer veren Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın'dan Pelin Kaya, şu ifadelere yer verdi: "Keşke 'Fazla zayıfladın' eleştirilerine, 'Taş gibi kadınım' cevabını vermese de gerçeği söylese. Çünkü biliyorum ki Derici, geçen aydan itibaren Nişantaşı'nda özel bir hastanede anormal kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle tedavi görmeye başladı.

"GERÇEĞİ SÖYLEMESİNİ BEKLERDİM"

Çok kilo almak ne kadar tehlikeliyse, vermek de aynı derecede tehlikeli. Milyonlarca hayranı olan bu dobra kadından gençlere örnek olması adına gerçeği açıkça söylemesini beklerdim. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim."