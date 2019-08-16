Aşırı Isınma Riskli MacBook Pro 2015'lere Uçuş Yasağı Geldi

16.08.2019 08:57

FAA, Hatalı Pilleri Olan MacBook Pro 2015 Modellere Uçuş Yasağı Geldi



MacBook Pro 2015'lere Uçuş Yasağı Geldi. Apple uçuş riski oluşturduğunun farkında. Apple MacBook Pro 2015 ile uçmak isteyenler pillerini değiştirdiklerini ispat etmek zorunda kalabilir.

2015 MacBook Pro sahibiyseniz, Apple'ın ücretsiz pil değişim programından faydalanmalısınız. ABD Federal Havacılık İdaresi, Apple'ın haziran ayında geri çağırma programı yaptığı modellerinin uçaklara alınmasını yasakladı.

Hangi MacBook Pro 2015 Modelleri etkilendi?



Eylül 2015 ve Şubat 2017 arasında satılan bu modellerin bu durumdan etkilendiği açıklandı.

Aşırı ısınmadan dolayı güvenlik riski oluşturabileceği düşününce, ücretsiz pil değişimi programında etkilenenlerin hemen başvurmasında fayda var.

Ajans bu konuda büyük hava yollarını uayrdığını ve geri çağırılan bataryaları olan cihazlar için kurumun 2016 güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Bu nedenle ne kargo olarak nede üzerinizde etkilenen bu MacBook Pro 2015 modellerini adı geçen havayollarında yanınızda götüremezsiniz. Ancak pilini değiştirdikten sonra uçabilirsiniz.

Bloomberg, İlk etapta hangi havayolları etkilendi derseniz de, İngiltere, İtalya ve Kanada'da bulunan Total Cargo Expertise tarafından yönetilen dört hava yolunun bu yasağı yakın zamanda uygulamaya aldığı belirtiyor. Şirket bu modellerin kesinlikle uçaklara alınmayacağını, kalkıştan önce yolculara bu konuda bilgilendirmeler yapılacağını açıkladı.

Söz konusu yasağın ülkemizde özellikle yurt dışı ve yurt içi uçuşlarda uygulanıp uygulanmayacağını henüz bilmiyoruz ancak; Özellikle ABD seyahatlerinde bu modelleri götürmeyi düşünenler için bu konuya dikkat etmelerinde fayda var.

MacBook Pro 2015'lere Uçuş Yasağı

Kaynak: Teknotalk.com