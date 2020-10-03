Aşınmış kitaplara 43 yıldır hayat veriyor
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Aşınmış kitaplara 43 yıldır hayat veriyor

03.10.2020 08:46 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:50
Aşınmış kitaplara 43 yıldır hayat veriyor

Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini Erzincan'da 43 yıldır aralıksız sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın kitap tamiri ve ciltleme yapıyor.

Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini Erzincan'da 43 yıldır aralıksız sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın kitap tamiri ve ciltleme yapıyor.

Erzincan'da İnönü mahallesi merkez çarşısında 10 metrekarelik bodrum kattaki atölyesinde 43 yıllık ciltçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Orhan Ersu, bu mesleğin son dönemlerini yaşadığını ve gelecekte unutulacağını belirtti. Her sabah ilk günkü heyecanla gelip dükkanı açan cilt ustası Orhan Ersu, gelişen teknolojiye karşın unutulmuş işini sürdürmeye devam ediyor.

Ciltçilik mesleğine 1977 yılında başladığını ifade eden Orhan Ersu, "43 yıldır bu işi yapıyorum. Erzincan'da şu anda 2 cilt ustasından biriyim. Kuranı kerim ciltleri, gazetelerin ciltleri ve resmi evrakların ciltlerini yapıyoruz. Bu işe özen gösterecek kimse yoktur. Çalışacak kimse yoktur. Burada ciltlemenin yanında tamir işi de yapıyorum. Aşınan kitapları da tamir ediyorum" diye konuştu.

Yazılı eserlerin korunmasında büyük yeri olan ciltçilik mesleğinde dikkat edilecek hususları ise şöyle açıklayan Ersu, "Ciltçilik, bir kitabı yaprakları dağılmadan ve yıpranmadan korumak, bununla birlikte dış kapağına da güzellik kazandırmak amacıyla yapılan işlem olduğunu" sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Aşınmış kitaplara 43 yıldır hayat veriyor
Aşınmış kitaplara 43 yıldır hayat veriyor
Aşınmış kitaplara 43 yıldır hayat veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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