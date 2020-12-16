Aşının yan etkileri neler? Aşının yan etkileri ne zaman ortaya çıkar? Aşı hakkında tüm detaylar!

Bilim Kurulu aşı üzerine konuşmak bugün toplandı. Peki, Aşının yan etkileri neler? Aşının yan etkileri ne zaman ortaya çıkar? Aşı hakkında tüm detaylar!

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Almanya'da Türk çift Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı. Prospektüste, "Kısırlığa etkisi yok ama iki ay içinde çocuk isteyenler aşı olmamalı" uyarısı yer alıyor. Aşının en yaygın yan etkilerinin; baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi. Aşının, aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor.

AŞININ YAN ETKİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.