27.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:19

ASİMED Başkanı Eğilmez: "YPG, Hristiyanlara da zulmediyor"

ERZURUM - Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Savaş Eğilmez, YPG'nin Müslümanların yanı sıra Suriye'deki Hristiyanları da öldürdüğünü söyledi.

Eğilmez, Mazlum Kobani önderliğinde YPG'nin Suriye'de yer alan Hristiyan toplumuna da zulmettiğini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığının 4 milyon para ödül ve kırmızı bültenle aradığı Mazlum Kobani veya Şahin Cilo kod adlarını kullanan teröristin gerçek ismi Ferhad Abdi Şahin'dir. Bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlum dediği terörist Ferhad yaklaşık 30 yıldır PKK terör örgütünün dağ kadrosunda yer alıyor. Birçok kanlı eylemin baş faili olan Ferhad 6 yıl boyunca Hollanda'da para ve militan devşirmek için çalıştı. 2013 yılından sonra PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'nin yöneticilerinden biri oldu. Önemli bir kısmını Kürtlerin oluşturduğu çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek ayrımı gözetmeksizin binlerce sivilin ölümünden, sürülmesinden, her türlü işkenceye tabi tutulmasından sorumlu olan bu terörist başı Müslümanların yanı sıra Suriye'deki Hristiyan ahaliyi de öldürdü, soydu ve sürdü" dedi.

Eğilmez, Suriye'de zulme uğrayan Hristiyanlara kendi dindaşları olan ülkelerin ses çıkarmadığını onlara yine Müslüman ülkesi olan Türkiye'nin el uzattığını belirterek, "Terörist Ferhad'ın başında olduğu YPG terör örgütü, Kamışlı, Ayn el Arab hattında yaşayan Hristiyanların yarıdan fazlasını bölgeden sürdü ve geride bıraktıkları araziler dahil tüm mal varlıklarını işgal ve yağma etti. Sürgüne gönderilmeyen Hristiyan ahalinin gayri menkullerinin bir kısmına el koyup, bu insanların hepsini haraca bağladı. Gasp ettikleri arazileri düzmece evraklarla başta terörist Ferhad olmak üzere diğer terörist ele başlarının üzerlerine geçirdiler. Mallarını gasp ettikleri Hristiyanları, çocuklarını öldürmek tehdidiyle susturdular. Kamışlı, Haseke, Malikiye, Kahtaniye, Resulayn'da bulunan Süryani, Asuri, Keldani ve Ermeni kökenli Hristiyanlar Ferhad'ın yönetimindeki teröristler tarafından yağmalandılar, tecavüz edildiler, sürüldüler, öldürüldüler ve konuşmamaları için baskı altında tutuldular. YPG terör örgütünü destekleyen batı dünyasının dindaşları da YPG eliyle terörle muhatap oluyor ve bu insanlar yardım çığlıklarını YPG'nin patronlarına duyuramıyorlar. Bu zulmü sadece Müslüman Türkiye duyuyor ve tarihte olduğu gibi bugünde dil, din, ırk ayrıma yapmadan mazluma yardım elini uzatıyor. Bizler ASİMED olarak bu bilgileri, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine göndererek aslında kendilerinin de çok iyi bildikleri bu gerçekleri, bir kez daha yüzlerine vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA