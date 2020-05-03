Asimder'den işinsanı Mansimov'a destek
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Asimder'den işinsanı Mansimov'a destek

Asimder'den işinsanı Mansimov'a destek
03.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:55

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycanlı Türk vatandaşı iş insanı Mübariz Mansimov'un Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bir kültür elçisi ve denge olduğunu söyledi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycanlı Türk vatandaşı iş insanı Mübariz Mansimov'un Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde bir kültür elçisi ve denge olduğunu söyledi.

Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov'un bir Türkiye sevdalısı olduğunu ve tüm yatırımlarını Türkiye'ye yapmasından belli olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Azerbaycan vatandaşı iken ve dünyanın her tarafında yatırımı bulunan iş insanı Mübariz Mansimov, Türkiye'yi tercih etmiş ve yatırımlarını yönetmek için Türkiye'yi şirketlerinin merkezi yapmıştır. Her fırsatta Ermeni lobisine ve Ermenilere karşı açıklamalar yaparak tepkisini ortaya koyan milli duygulara sahip bir iş insanıdır. Yıllardır bir millet iki devlet anlayışımızla hareket ederek kardeş Azerbaycan ile aramızı kimler bozmaya çalıştı ama başaramadı. Çünkü bizler bir soydan gelmekteyiz. iş insanı Mansimov'un tutuklu yargılanması milyonlarca Azerbaycanlıyı üzmüştür aynı bizim gibi, Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu olaydan dolayı endişe duyup üzülmektedirler. Çünkü Türkiye düşmanı propaganda yapan grupların eline fırsat geçmiştir. Özellikle Rusya yanlısı olan ve halen eski Rusya yönetimi isteyen gruplar iş insanı Mübariz Mansimov'un tutuklanmasının üzerinde Azerbaycan'da bir Türkiye düşmanlığı oluşturmaya çalışmaktadır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının yüzde 60'nın Ermeni asıllı diplomatların oluşturduğunu ve Ermenistan ile Ermeni Diasporasına karşı mücadele eden teşkilat, iş insanı ve tarihçileri susturma kararı aldıklarına değinen Başkan Gülbey, "Türkiye'de Ermeni Diasporasına karşı faaliyet yapan teşkilatların ve bunları destekleyen iş insanlarını susturma kararı alan Rusya Dışişleri Bakanlığındaki yüzde 60 Ermeni asıllı diplomatlar, 2020 yılında bunu hayata geçirmeye başlamışlardır. ASİMDER, Mübariz Mansimov, İranda yapılan sözde soykırım törenleri, Hollanda Denhaag'da dernek başkanı İlhan Aşkın ve teşkilat başkanları nedense 2020 yılında her türlü işleme maruz kaldılar. Bu olaylarda bize bu soruyu sorduruyor; acaba bu gelişmelerin arkasında Rusya Dışişleri Bakanlığında ki yüzde 60 Ermeni asıllı olan Rus diplomatlar mı yapıyor? İnşallah aldığımız duyumlar doğru değildir. Bizler Türk adaletine güveniyoruz, kim ne yaparsa yapsın sonunda Türk adalet organlarında hak yerini bulacaktır. Rusya Dışişleri Bakanı Gürcü Ermenisi, İran Rusya tahran Büyükelçisi Ermeni asıllı ve daha bilmediğimiz Rusya diplomatları bizi bu durum endişelendiriyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz rahat olsunlar hiçbir oyuna gelmesinler ve Türkiye adalet organlarına güvensinler. İnşallah iş insanı Mansimov tutuksuz yargılama kararı verilir hasta anne ve babasının çocuklarının yanına döner" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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