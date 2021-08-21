Aydın'da aşılarını olan çocuklardan büyüklerine "lütfen aşı olun" çağrısı

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılarını olan 18 yaş altındaki çocuklar, büyüklerine ve yaşıtlarına "Lütfen aşınızı olsun" çağrısında bulundu.

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılarını olan 18 yaş altındaki çocuklar, büyüklerine ve yaşıtlarına "Lütfen aşınızı olsun" çağrısında bulundu.

Aydın, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'taki vaka sayılarında 100 bin kişide 38,69 oranla en düşük vakanın görüldüğü il olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il arasındaki yerini de koruyan Aydın'da aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, AA muhabirine, salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu hatırlattı.

Kentin aşılamada yüzde 80'in üzerinde bir orana sahip olduğunu aktaran Açıkgöz, "Aydın turizm açısından son derece aktif bir bölgede. Bizim de hassasiyetimiz Aydın'ı en güvenli il konumunda tutmak. Bunun için pozitif vakaları olabildiğince erkenden tespit edip tedavi etmeye, yayılımı en aza indirmeye ve en etkin şekilde filyasyon çalışmalarını yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kentteki gençlerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Açıkgöz, "Gerek sahada gerekse aile sağlığı merkezlerimizde yoğun miktarda başvuruların olduğunu biliyoruz. Gençlerdeki bu ilginin ilimizdeki aşılama yüzdesine çok fazla katkıda bulunacağını öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Gerçek profesörlere inansınlar"

Aydın Devlet Hastanesinde aşı olan 17 yaşındaki Kağan Ilgaz sağlıklı olmak ve toplumda aşı bilincini oluşturmak için aşı olduğunu belirterek, "Hayatın bir an önce normale dönmesi için herkes gelsin ve aşısını olsun. Ailemdeki herkes de aşısını oldu. Aşı olma konusunda endişeleri olanlar da komplo teorilere inanmasınlar. Gerçek profesörlere inansınlar." ifadelerini kullandı.

İlk doz aşısını olacağı için babasıyla birlikte aşı merkezine gelen 16 yaşındaki Zümra Çetin ise aşı konusunda bir süre önce tereddütlerinin olduğunu dile getirerek, "Aşı olma konusunda maalesef bütün doktorlar aynı şeyi söylemiyor. Bundan dolayı endişeliydim. Ama fark ettim ki aşı olmadan bu süreç bitmeyecek ve eğitime devam edemeyeceğiz. Sağlıklı bir şekilde yaşayamayacağız. Lütfen herkes aşı olsun ve hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edelim." diye konuştu.

Çetin'in 13 yaşındaki kardeşi Ecem Çetin de "Acıtacağını düşünüyordum ama o kadar acıtmadı. Kovid-19 var ve bu bir gerçek. Aşı olmazsak bu hastalığı yenemeyeceğiz. Bunu yenmemiz için lütfen herkes aşı olmaya gitsin." diye konuştu.

15 yaşındaki Yiğit Aydın da salgının yaş ayırt etmediğine dikkati çekerek herkesin aşısını olması gerektiğini kaydetti.

Yiğit Aydın'ın annesi Nurhan Aydın ise "Hem süreç çabuk bitsin hem de bu hastalığı yaymayalım ve ağır hasta olmayalım diye aşı olduk. Çocuğum da aşı olsun ki olur da yakalanırsa ağır atlatmasın. Televizyonlarda izliyoruz aşı olmayanlar yoğun bakımda kalıyor. Gerçekten korkuyoruz." diye konuştu.

Okullar açılacağı için aşısını olduğunu ifade eden 16 yaşındaki Hüseyin Ayrancı ise bütün arkadaşlarının da aşı olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun