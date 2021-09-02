"Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Aşısızların salgını

Son dönemde herkesin merak ettiği "Aşılamanın artmasına rağmen vaka ve vefatlar sayıları neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt geldi. Koca, "Bu aşısızların salgını olmaya devam ediyor, olay çok net" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AŞISIZLARIN SALGINI"

Bakan Koca, "Bu aşısızların salgını olmaya devam ediyor, olay çok net. Yeni dönemde vakaların yüzde 83'ü aşısını tamamlamayanlar, hastanede yatanların yüzde 90'ı aşısını tamamlamayanlar. 60 milyon aşısını tamamlaması gereken vatandaşımız var. Aşısını tamamlayanlar 35 milyon" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78.71 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 78.71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60.63 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 37 MİLYON 645 BİN 172 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 48 milyon 854 bin 935 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 milyon 645 bin 172 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 760 bin 897 kişiye aşı yapıldı.