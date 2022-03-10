Asıl kar yarın geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil 58 ili uyardı

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir süredir uyardığı son 35 yılın en yoğun kar yağışı gece saatlerinde başlayarak gün içinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan ve güne uyanan İstanbulluları beyaz örtüyle karşılayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendini göstermeye başladı.

ASIL KAR YARIN GELİYOR

Meteoroloji tarafından Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya dahil olmak üzere 58 şehir, 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı için uyarıldı. İstanbul'a turuncu, 57 kente ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL'A TURUNCU, 57 İLE İSE SARI UYARI

Uyarıda bulunulan kentler; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt olarak sıralandı.

İMAMOĞLU: ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim" paylaşımında bulundu.

KAR YAĞIŞI 4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

İmamoğlu'nun da canlı yayında aktardığı üzere 4 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların özellikle cumartesi gününden itibaren iyiden iyiye yoğunlaşacağı kaydedildi.

İSTANBUL'DA İDARİ İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile kamu kurumlarındaki hamile, malul ve engellilerin yarın idari izinli sayılacaklarını duyurdu.

İLGİLİ TÜM KURUMLAR 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:

"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç, Kuzey Marmara Otoyolu ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 215 personel, 117 araç, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 kilometrelik yol ağında 170 personel, 73 araç, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22 bin 377 personel, 4 bin 457 araç, Jandarma Komutanlığımızda 87 noktada 435 timde görevli 2 bin 554 personel, Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplamda 24 bin 520 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık."

MOTOSİKLET VE SCOOTER YASAK

Vali Yerlikaya, motor ve scooterlarla ilgili ise "Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaklardır. İkinci olarak belirtmek isterim ki, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.