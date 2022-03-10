Asıl kar yarın geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil 58 ili uyardı
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Meteoroloji ve AKOM'dan gelen ardı ardına uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı bu sabah kendini gösterdi ancak asıl şiddetini bu geceden itibaren hissettirecek. Cuma günü ise kentte çok daha yoğun olmak üzere aralıksız kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji tarafından İstanbul'a turuncu, 57 ile ise sarı uyarı geçildi. İBB Başkanı İmamoğlu ise tüm İstanbulluları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir süredir uyardığı son 35 yılın en yoğun kar yağışı gece saatlerinde başlayarak gün içinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan ve güne uyanan İstanbulluları beyaz örtüyle karşılayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendini göstermeye başladı.
Meteoroloji tarafından Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya dahil olmak üzere 58 şehir, 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı için uyarıldı. İstanbul'a turuncu, 57 kente ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Uyarıda bulunulan kentler; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt olarak sıralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim" paylaşımında bulundu.
İmamoğlu'nun da canlı yayında aktardığı üzere 4 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların özellikle cumartesi gününden itibaren iyiden iyiye yoğunlaşacağı kaydedildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel ile kamu kurumlarındaki hamile, malul ve engellilerin yarın idari izinli sayılacaklarını duyurdu.
Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:
"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç, Kuzey Marmara Otoyolu ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 215 personel, 117 araç, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 kilometrelik yol ağında 170 personel, 73 araç, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22 bin 377 personel, 4 bin 457 araç, Jandarma Komutanlığımızda 87 noktada 435 timde görevli 2 bin 554 personel, Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplamda 24 bin 520 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık."
Vali Yerlikaya, motor ve scooterlarla ilgili ise "Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaklardır. İkinci olarak belirtmek isterim ki, bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.