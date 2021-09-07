AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI
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AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre vaka sayısındaki artışa karşın aşılamada yüzde 79'luk orana sahip Tokat'ta İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, vakaların artışındaki en büyük nedenlerden birinin rehavet olduğuna dikkat çekti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre vaka sayısındaki artışa karşın aşılamada yüzde 79'luk orana sahip Tokat'ta İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, vakaların artışındaki en büyük nedenlerden birinin rehavet olduğuna dikkat çekti. Sümbül, "Aşı olsak dahi kurallardan uzaklaşmamamız lazım. Şu an toplumdaki en büyük sıkıntı maalesef bu kurallardan uzak olunması" dedi. Sümbül, sırası gelenlere üçüncü aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nca 21-27 Ağustos'u kapsayan, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Tokat, 165,59'luk orana yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloda Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat vaka sayısı en çok artan iller oldu. Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" mesajını paylaştı.

Vaka sayısındaki artışa karşın aşılamada yüzde 79'luk orana sahip kentte İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, vakaların artışındaki en büyük nedenlerden birinin yaşanan rehavet olduğuna dikkat çekti. Sümbül, "Aşı olsak dahi kurallardan uzaklaşmamamız lazım. Şu an toplumdaki en büyük sıkıntı maalesef bu kurallardan uzak olunması. Sokakları gezdiğinizde veya kafe gibi toplu yerlerde oturan insanların çok ciddi bir kısmı maskesiz ve mesafe konusunda önlem almıyor. Özellikle düğün, nişan gibi etkinliklerde insanlar sarmaş dolaş durumda. Bunlar vaka sayısını artıran çok ciddi riskli durumlar" diye konuştu.

İlk aşıların yaşlılara yapıldığını hatırlatan Sağlık Müdürü Sümbül, "Bunun üzerinden hayli bir zaman geçti. 5-6 ay geçtikten sonra ister istemez bunların antikor seviyeleri düşmeye başlıyor. O yüzden devletimiz yaşlı kesime 3'üncü aşı hakkı verdi. Yakınlarımıza, çevremizdeki büyüklerimize mutlaka bu aşıyı yaptıralım çünkü antikorlarımız azaldıysa risk altındayız demektir. Aşı olmayan gençlerimiz ise gençliklerine güvenmesinler. Diyelim ki kendilerine bir şey olmadı. Bu hastalığı kaptığı zaman annesine, babasına, eşine, dostuna, akrabasına, bir büyüğüne bulaştırmayacağının garantisi var mı? Hayır. Onlardan birine bulaştırırsa ölümüne sebep olursa bunun vicdani yükünü nasıl taşıyacak ve bu bir vebaldir. Onun için biz diyoruz ki 'Genciz, yaşlıyız' demeyelim, önce herkes aşısını olsun" dedi.

AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI
AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI
AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI
AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI
AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AŞIDA MAVİ, VAKADA KIRMIZI BÖLGEDE OLAN TOKAT'A 'REHAVET' UYARISI - Haberler
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