Aşı zorunlu mu 2021? Aşı yaptırmayanlara yasak gelecek mi? Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?

Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlar aşı zorunlu mu olacak, aşı vurdurmak zorunlu mu olur konusu hakkında düşüncelerini paylaşıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde resmi açıklama mevcuttur. Sağlık Bakanlığı'na göre ülkemizde aşı yaptırmak zorunlu değildir. Fakat son günlerde artan vaka sayıları aşı zorunlu mu olacak sorusunu akıllara getirdi. Peki, Aşı zorunlu mu? Aşı yaptırmayanlara yasak gelecek mi? Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? İşte detaylar...

Koronavirüse karşı son çare olarak görülen aşıyı reddedenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Bu direnişi kırmak içinse çeşitli yaptırımların uygulanması gündemde. Aşı olmayanların statlara, sinemaya, konsere, tiyatroya alınmaması planlanıyor. Aşı olmak zorunlu değil fakat aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilebilir. Peki, Aşı yaptırmayanlara yasak gelecek mi? Aşı yaptırmak zorunlu mu oldu?

AŞI ZORUNLU MU?

Aşı zorunlu mu sorusunun cevabına Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinden ulaşabiliriz.

Aşı yaptırmak zorunlu mu sorusunun cevabı şöyle:

"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."

Kaynak : saglik.gov.tr (Sağlık Bakanlığı)

AŞI YAPTIRMAYANLARA YASAK VEYA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Türkiye'de normalleşme adımları sonrası vaka sayıları ciddi oranda artışa geçerken, hükümet turizm sezonu boyuna genel pandemi tutumunda değişiklik yapmayacak. Eylül ayının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan tedbirler arasında ise yeni kısıtlamalar veya sokak yasakları bulunmazken, kapalı mekanlara girişlerde PCR testi, aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamaların tartışıldığı öğrenildi.

Yapılan değerlendirmelerde eylülün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak. Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.

Artan vaka sayıları sonrası kısıtlamaların geri dönebileceği konuşulurken, hükümetin turizm sezonu boyunca genel pandemi tutumunda bir değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Eylül ayının ikinci yarısından sonra "kapalı mekan" kuralları daha net ortaya çıkacak. Ekim-Kasım aylarında sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinin kapalı mekanlarının aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek.

ÖNCELİK OKULLARI AÇMAK OLACAK

Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.

KAMUYA TEST ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK Mİ?

Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.

3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.