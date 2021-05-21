Aşı sayısı kaç oldu? Kaç kişi aşı oldu? Canlı aşı takibi - Türkiye

Covid -19 aşılaması devam ediyor. Türkiye'de yapılan aşı sayısı ne kadar oldu, kaç kişi aşı oldu? Canlı aşı takibini sizler için derledik. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı hakkında bilgiler...

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarını açıkladı.

AŞI SAYISI NE KADAR OLDU?

Toplam Yapılan Aşı Sayısı - 27.419.461

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı - 15.683.085

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı - 11.736.376

20 Mayıs 2021

AŞILAMADA GRUPLANDIRMA SIRASI

COVID-19 Aşısı Çeşitleri

COVID-19 için birkaç farklı aşı türü geliştirilmektedir.

Bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine COVID-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır.

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar (İnaktif aşılar).

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı atenüe aşılar).

•Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar.

•Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral vektör aşıları.

•Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları.