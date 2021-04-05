Aşı randevu telefon! E - nabız aşı randevu alma! Covid- 19 aşı takvimi!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşı randevusu nasıl alınır? E- devlet aşı sorgulama! Aşı randevu telefon! E - nabız aşı randevu alma! Covid- 19 aşı takvimi! Korona aşı randevusu! E- devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşı randevusu nasıl alınır? E- devlet aşı sorgulama! Aşı randevu telefon! E - nabız aşı randevu alma! Covid- 19 aşı takvimi! Korona aşı randevusu! E- devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır?

E- NABIZ AŞI RANDEVU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr adresinden ve e devlet mobil uygulamalarından aşı randevusu alınabilir. E-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamalarından aşı randevu yapılır?

E- DEVLET ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yaş sınırına göre yapılan aşılamada, randevu almak için aşağıda bulunan linki tıklamanız gerekmekte. Açılan sayfada gerekli bilgileri doldurmanız gerekmekte.

E-devlet aşı randevusu için tıklayınız