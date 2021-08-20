Aşı olmayı reddeden annesini Kovid-19'dan kaybeden muhtar Ergün Kahraman'dan aşı çağrısı Açıklaması

Bursa'da, aşı olmayan annesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden muhtar Ergün Kahraman, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bursa'da, aşı olmayan annesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden muhtar Ergün Kahraman, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yıldırım ilçesine bağlı Şükraniye Mahallesi'nde muhtarlık yapan Kahraman, aşı olmayı reddeden annesi Emine Kahraman'ı (74) 15 Ağustos'ta Kovid-19 nedeniyle kaybetti. Aşı yaptırdığı için temaslı olmasına rağmen rahatsızlanmayan Kahraman, herkesi aşı konusunda duyarlı davranmaya davet etti.

Kahraman, muhtarlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'nin birçok can kaybettiğini anımsatarak, son 15 günde de ailesinde bu acıyı fazlasıyla yaşayıp kötü tecrübeler edindiklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nda, bir yakınlarının ziyareti sırasında annesine Kovid-19 bulaştığını anlatan Kahraman, "Annemi kucağında hastaneye götürdüm. Bu kadar temasıma rağmen ben koronavirüs olmadım. Testlerim hep negatif çıktı ama ben aşılıydım. Anneme defalarca aşı olması için telkinde bulunmama rağmen bir türlü ikna edemedim. 'Oğlum ben yaşlıyım. Bu yaştan sonra gerek yok. Evden hiç çıkmıyorum.' dedi ama bu hastalık uzaktan gelmiyor. Yakınlardan geliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Kahraman daha sonra eşinin, kız kardeşinin, kız kardeşinin eşinin ve onun annesinin Kovid-19'a yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ödümüz koptu çünkü o teyzeciğim 10 defa ameliyat geçirmiş, türlü türlü kronik rahatsızlıkları olan bir teyze. Çok korktuk bir şey olacak diye. O çok şükür iyileşti. Neden? Çünkü aşısını olmuştu. Kızım, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşıyor bir günlüğüne ziyaretimize geldi, o da rahatsızlandı. Bandırma'ya taşıdı koronavirüsü. Bunların hepsi aşısız. Sadece ben aşılıydım, çölde açan çiçek gibi ben hepsinin içinde negatif olarak kaldım. Bunlarla mücadele ettim. Annemin süreci çok daha derinleşti, hastaneye düştü. 'Yoğun bakım, entübe' derken maalesef annemi kaybettik."

Azası ile dünürü de Kovid-19'a yenildi

Kahraman, daha önce azasının ve dünürünün de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ancak o zamanlarda henüz aşının bulunmadığını anlattı.

Kovid-19 aşısının önemine değinen Kahraman, şöyle devam etti:

"Böyle bir önlemimiz var. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Bazı insanlar, 'Aşı olmama hakkımı kullanıyorum' diyor. Bu aşı olmama hakkı çok pahalıya mal oluyor. Gençler, 'Ben gencim bir şey olmaz.' diye düşünüyor. Gence, yaşlıya bakmıyor bu. Aşıları olmamız gerekiyor. Ben aşı olduğum için bu kadar pozitifin arasında negatif kalabildim. Annemin vefatının ardından aşı olmayan aile bireyleri çok pişmanlık yaşadı. Şimdi hepsi günleri geldiğinde aşı olmayı düşünüyor. Annem aşı olmak istemedi, ikna edemedik. Eşime diyorum, 'Ben Turkovac aşısını bekliyorum, onu olacağım.' diyor. Bunu beklemenin bir lüksü yok, böyle bir lüksümüz yok."

Kahraman, hastalığın genç, yaşlı dinlemediğini vurgulayarak, "İnanın hastanede gözlerimizle gördük, hastaların hepsi aşısız ve gençlerdi. Aşının ehemmiyetini biz çok acı bir şekilde yaşadık, gördük. Biz acıyı yaşadık, bir başkası yaşasın istemiyoruz. Herkese sesleniyorum; Lütfen herkes aşısını olsun, bu musibetten hep birlikte kurtulalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler