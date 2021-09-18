- Aşı olmayı erteledi, korona virüs sebebi ile ölümden dönünce böyle seslendi

Korona virüs hastası Fevzi Yıldırım :

"Bir saniye bile geçirmeden mutlaka aşı olun"

KOCAELİ - Kocaeli'de yakalandığı korona virüs sebebi ile ölümden dönen ve 17 gündür hastanede tedavi gören vatandaş, aşı olmayı ertelediği için pişmanlık yaşadığını belirterek, "Benimkisi sadece ihmalkarlık oldu. En kısa sürede, en yakın zamanda, bir saniye bile geçirmeden mutlaka aşı olun" dedi.

Kocaeli'de yaşayan mali müşavir Fevzi Yıldırım (40), bir süre önce korona virüse yakalandı. Korona virüse yakalanan Yıldırım, belirtilerin ortaya çıkmasından yaklaşık 5 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Yıldırım hastanede tedavi altına alındı. 17 gün boyunca hastanede tedavi gören Yıldırım'ın tedavisi 8 gündür ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Mart ayından beri aşı olmayı ertelediğini söyleyen Yıldırım, aşı olan eşinin ise korona virüsü ayakta atlattığını söyledi. Aşı olmadığı için pişmanlık yaşadığını ifade eden Yıldırım, herkesin zaman kaybetmeden aşı olmasını istedi.

"Aşı olmayı, bugün giderim, yarın giderim diyerek hep erteledim"

Aşı olmayı ertelediği için pişmanlık yaşandığını belirten Yıldırım, "Normalde bana aşı takvimine göre Mart ayında aşı çıktı. Ama ben aşı olmayı, bugün giderim, yarın giderim diyerek hep erteledim. Aşı olmadım. Daha sonra eşim Temmuz ayında bir doz Biontech aşısı oldu, ben yine olmadım. Eşim, Ağustos ayının sonunda korona virüse yakalandı. Biontech aşısı olduğu için ayakta atlattı. Ben muhtemelen eşimden kaptım ama belirtileri 6 gün sonra ortaya çıktı. İlk önce terleme belirtisi oldu. Sağlık kuruluşuna gelmeyi de 4-5 gün geciktirmiş oldum. Bu süreçte hastalık ilerleyip ciğerlerime inmiş. Dolayısıyla durumum ağırlaştı" dedi.

"Bir saniye bile geçirmeden mutlaka aşı olun"

Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Fevzi Yıldırım, "Aşı olmanın pişmanlığını yaşıyorum. Buradan herkese ısrarla sesleniyorum. Aşı olun, sevdiklerinizi ve kendinizi koruyun. Eşim tek toz Biontech aşı olmasına rağmen ayak üstü hastalığı atlattı. Eşim normalde küçükken zatüre geçirmiş. Ben ona aşı olurken onu çok etkileyeceğini söyledim. Ama tam tersi oldu. O ayakta atlattı, ben daha fazla etkilenmiş oldum. İnsan bir nefes almanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Dünya malı olsun, başka bir şey olsun, hiçbir önemi yok. Sağlıklı bir nefes alabilmek o kadar önemliymiş ki ben bunun kıymetini bir kez daha anladım. İnsanlara tavsiyem, mutlaka aşı olsunlar ve belirtileri görünce hemen sağlık kuruluşuna başvursunlar. Benim yaptığım hatayı yamasınlar. Benimkisi sadece ihmalkarlık oldu. En kısa sürede, en yakın zamanda, bir saniye bile geçirmeden mutlaka aşı olun" diye konuştu.