Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Tüm gözlerin çevrildiği Kabine yarın toplanıyor

Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarının yükselmeye başlamasıyla birlikte eğitim faaliyetleri ve toplumsal hayatın nasıl ilerleyeceği de merak ediliyor. Yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimden, aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğine dair birçok konu ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kararları duyurması bekleniyor.

Türkiye'de 17 günlük uygulanan kapanmanın ardından 5 binlere kadar düşen vaka sayıları, yeniden yükselmeye başladı. Bayram tatillerinin de etkili olmasıyla son dönemde artan sayılar, yeniden 18 bin seviyelerine indi. Aşılama çalışmaları da bir yandan hızla devam ederken, eğitimden, aşı olmayanlara yönelik kısıtlama tartışmalarına kadar birçok konu yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Toplantının ardından açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları paylaşacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bir aylık aranın ardından Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlamasıyla ilgili kararın çıkması bekleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SUNUM YAPACAK

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında açıklamada bulunan Erdoğan, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le konunun detaylı olarak görüşüleceğini açıklamıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar."

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yüz yüze eğitimle ilgili net ifadeler kullanmıştı.

Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var" demişti.

AŞILAMADAKİ SON DURUM MASAYA YATIRILACAK

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konuyu ise koronavirüsü oluşturuyor. Kısıtlamaların ardından 5 bin civarında olan vaka sayıları yasağın kalkmasıyla 20 binin üzerine çıktı.

Kritik toplantıda koronayla ilgili son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. Yine toplantıda aşılamada gelinen son durumun da masaya yatırılacağı belirtiliyor.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA İHTİMALİ

Aşısı olmayanların durumunun da bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Aşıyı reddedenlerin herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği de bu toplantıda netleşecek.