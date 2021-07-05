Aşı olmayanlar üniversiteye gidebilecek mi? 2021 Biontech ve Sinovac aşısı olmayanlar üniversiteye alınmayacak mı?

Gündemin en merak edilen konularının başında aşı olmayanlar üniversiteye gidebilecek mi sorusu oldu. Üniversite öğrencileri tarafından merak edilen konuyu sizler için araştırdık. Peki, Biontech aşısı olmayanlar üniversiteye giremeyecek mi? Sinovac aşısı olmayanlar üniversiteye giremeyecek mi? Sputnik aşısı olmayanlar üniversiteye giremeyecek mi? Detaylar haberimizde...

Kadir Has Üniversitesi'nin öğrencilerine, aşısız kampüse giremeyeceğine dair bir mail attığı iddia edildi. Bunun ardından diğer üniversite öğrencileri konu hakkında araştırma yaptı. Hangi üniversiteler aşı olmayanları kampüse almayacak? Aşı olmayanlar okula gidemeyecek mi? Son durum nedir?

AŞI OLMAYANLAR ÜNİVERSİTEYE GİREMEYECEK Mİ?

Kadir Has Üniversitesi'nin öğrencilerine, aşısız kampüse giremeyeceğine dair bir mail attığı iddia edildi. Mailde, "Girişlerimizde QR kodu okuma sistemi bulunacak ve aşı olmayan hiç kimse kampüse giremeyecek" sözlerine yer verirken, sosyal medya kullanıcıları konuya tepki gösterdi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor. Bazı kurum ve kuruluşların aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağı konuşulurken, Kadir Has Üniversitesi'nin de benzer bir uygulamaya gittiği iddia edildi.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aşı olmayanlar üniversiteye, okula, kampüse giremeyecek mi henüz bilgi bulunmuyor.

İKİ DOZ AŞI OLMAYAN HİÇ KİMSE KAMPÜSE GİREMEYECEK

Üniversite tarafından öğrencilere gönderildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan mailde, "Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bu maile sosyal medyada tepkiler gösterilirken, iddialar hakkında üniversite yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. Twitter'da konuyla ilgili #HaddiniBilKadirHas diye hashtag açıldı.