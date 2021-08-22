Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte yüz yüze eğitimde merak edilen tüm tedbirler
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Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte yüz yüze eğitimde merak edilen tüm tedbirler

Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte yüz yüze eğitimde merak edilen tüm tedbirler
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Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte okullarda alınması gereken önlemleri içeren bir rehber çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda; 6 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimde, aşı yaptırmayan ve negatif PCR testi ibraz etmeyen üniversite öğrencileri derslere giremeyecek. KYK yurtlarında da öğrencilerin ayrı odalarda kalması istenecek. Ayrıca derslerde maske takılması da zorunlu olacak.

Kabine toplantısında alınan kararlara göre, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte henüz aşı olmamış üniversite öğrencilerin ve personellerin düzenli olarak PCR testi yaptırması istenecek. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda alınacak tedbirleri içeren bir rehber çıkaracak.

YURTLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Ahaber'in haberine göre; KYK yurtlarında bazı tedbirlerin gündeme gelmesi söz konusu. Buna göre; yurtların içerisinde yatakların birbirinden uzak olması mümkünse öğrencilerin ayrı ayrı odalarda kalması sağlanacak. Tabii aynı evi paylaşan öğrenciler için de bu uyarı söz konusu. Her birinin farklı bir odayı paylaşmasını öneriyor Bilim Kurulu üyeleri.

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLER DERSLERE GİREBİLECEK Mİ?

Aşı yaptırmayan öğrenciler PCR testi negatif vererek okula girmeleri istenecek. Bunun dışında aşı olanlar için herhangi bir problem olmayacak. Aşı olmayan öğrenciler ise derslere giremeyecek.

ÖĞRENCİLER DERSTE MASKE TAKACAK

Diğer bir tedbir ise öğrencilerin sınıflarda ders esnasında maskelerini takmaları istenecek. Bunun dışında okullarda maske ve dezenfektan bulundurulacak.

TENEFFÜSLER YENİDEN DÜZENLENECEK

Teneffüsler, öğrencilerin daha az temas etme şekline göre düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre; öğrenciler kendi arkadaşlarıyla bir arada olması sağlanacak. Örneğin A sınıfı ile B sınıfının aynı anda teneffüse çıkmaması sağlanacak.

VELİLER OKULLARA GİREMEYECEK

Bunun dışında sınıf içlerine baktığımız zaman sıraların seyrek tutulması sağlanacak yine camlar olabildiğince açık tutulmaya çalışılacak ve okullarda giriş çıkışlarda kalabalığa izin verilmeyecek. Veliler çocuklarını okullara getiriyordu artık buna izin verilmemesi bekleniyor.

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